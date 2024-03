Ben White prolonge à Arsenal

Les bonnes nouvelles s’enchaînent.

Ce mardi soir, Arsenal a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en effaçant Porto (1-0, 4-2 TAB). Et comme dit le dicton, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Les Gunners viennent d’annoncer la prolongation du défenseur Ben White. Dans une vidéo où chacun des joueurs parle de leur coéquipier, on le voit signer son nouveau contrat jusqu’en 2028. Toujours en course pour réaliser un doublé championnat Ligue des champions, la formation londonienne blinde un de ses cadres pour les années à venir.

Son entraîneur Mikel Arteta s’est félicité de cette prolongation. « C’est une excellente nouvelle que Ben s’engage sur le long terme dans le club. C’est un joueur clé pour nous, un professionnel de haut niveau avec une mentalité de gagnant et l’un de ceux qui montrent l’exemple chaque jour », a annoncé l’Espagnol. Le directeur sportif du club Edu a témoigné de son amour pour l’Anglais : « Nos supporters l’aiment, nous l’aimons et nous sommes impatients de profiter des performances de Ben avec nous pour les années à venir. »

Benjamin White, as told by his team-mates ❤️ pic.twitter.com/2O3pcUJu70 — Arsenal (@Arsenal) March 14, 2024

Blanc dans le nom et rouge dans le cœur.

