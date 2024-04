Pronostic Arsenal Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal s’évite un coup de blues face à Chelsea

La lutte pour le titre s’annonce passionnante jusqu’au bout en Premier League. Alors premier de PL, les Gunners ont craqué le week-end dernier en s’inclinant à domicile face à Aston Villa (0-2). A la suite de ce revers, City a pris les rênes du championnat. Toutefois, tout reste possible car les Skylblues ne doivent pas faire le moindre faux-pas pour s’imposer. La bande à Arteta s’est reprise au niveau local en dominant Wolverhampton le week-end dernier (0-2). Lors de cette rencontre, la lumière est venue de Trossard auteur d’un superbe but. Ce match a cependant confirmé une baisse de régime physique des Gunners. Ces derniers ont enchainé les matchs lors des dernières semaines et entament une semaine capitale avec Chelsea et Tottenham au programme. Eliminé par le Bayern en quart de finale de la LDC, Arsenal est désormais seulement focalisé sur la PL. Pour parvenir à se défaire de Chelsea, Arteta compte sur les Martinelli, Saka, Jesus, Rice ou Odegaard.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Chelsea connait une saison délicate marquée par de nombreuses blessures. Battu en finale de la Carabao Cup par Liverpool, les Blues affrontaient Manchester City en demi-finale de la FA Cup à Wembley. Plutôt bon lors de cette rencontre, le club londonien déplore son manque d’efficacité à l’image d’un Jackson mal inspiré. De plus, la bande à Pochettino peut avoir quelques critiques envers l’arbitrage car deux situations de penaltys n’ont pas été sifflées. Néanmoins, cette performance confirme le regain de forme des Londoniens dans cette dernière ligne droite. En effet, lors des 13 derniers matchs disputés, Chelsea ne s’est incliné qu’à 2 reprises face à Liverpool en Carabao Cup et contre City à Wembley. Pochettino est satisfait du rendement offensif de son équipe avec un Palmer des plus efficaces. En revanche, les Blues doivent régler leurs problèmes défensifs. Ce mardi, le technicien argentin devrait s’appuyer sur les Palmer, Sterling, Callagher, Fernandez ou Caicedo. A domicile, Arsenal devrait se sortir du piège Chelsea et prendre 3 points précieux dans la course au titre dans une rencontre agréable.

► Le pari « Victoire Arsenal » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Trossard ou Palmer buteur » est coté à 1,64 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 228€ (328€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Arsenal – Chelsea :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Arsenal – Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !