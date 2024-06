Clap de fin pour Kieran Tierney

Les images de mercredi laissaient peu de place au doute.

Kieran Tierney quitte la sélection écossaise pour le reste de l’Euro, et retourne à Arsenal. La mauvaise nouvelle a été annoncée ce vendredi. Le défenseur des Gunners, prêté à la Real Sociedad la saison dernière, s’était blessé au genou à l’heure de jeu, face à la Suisse, et avait dû être évacué sur civière, en pleurs. En fonction du parcours de l’Écosse, il pourrait revenir en Allemagne, mais en simple spectateur pour soutenir ses coéquipiers.

❌ BREAKING Kieran Tierney is out of Euro 2024.

The Scotland defender is travelling back to be assessed by Arsenal after being stretchered off vs Switzerland 🔽 pic.twitter.com/6V9LB1myIn

