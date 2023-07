Ou comment remuer le couteau dans la plaie.

Lors d’un entretien pour le quotidien sportif Olé, Enzo Fernández, élu meilleur jeune de la Coupe du monde 2022, est revenu sur la finale du Mondial contre l’équipe de France, remportée par les Argentins aux tirs au but (3-3, 4-2 TAB). L’actuel milieu de Chelsea n’y a pas été par quatre chemins et a assuré n’avoir jamais douté du sacre final de l’Albiceleste, même après les deux pions de Kylian Mbappé.

"En todos los momentos del Mundial disfruté, hasta cuando Francia nos empató en la final. No me van a creer, pero sí, de verdad que sí. Es más, confiaba tanto en que íbamos a salir campeones que los levantaba a mis compañeros. Lo veía a Nico que tal vez estaba un poco caído por… pic.twitter.com/DH3fOqWvGz — Diario Olé (@DiarioOle) July 11, 2023

« Si je vous dis la vérité, vous n’allez pas me croire. Mais oui. Vraiment. En plus, j’étais tellement confiant dans le fait que nous allions être champions que j’encourageais mes coéquipiers, a assuré le milieu des Blues. J’ai vu Nico [Otamendi] être abattu pour le penalty concédé, mais je lui ai dit : “Nico, ça y est, c’est fait. Il faut jouer maintenant. Ils ont égalisé, mais peu importe, on va gagner.” »

Dibu Martínez approuve.

