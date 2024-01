La volée magistrale de Patrick Bamford en FA Cup

De quoi relancer la hype Leeds United ?

Redescendus en Championship, les anciens protégés de Marcelo Bielsa se rappellent soudainement au bon souvenir des amoureux de ballon rond. Et ce grâce à Patrick Bamford, coqueluche à l’époque de tous les Bielsix, et auteur d’une volée bergkampesque ce dimanche en FA Cup. Amorti de la poitrine aérien, volée en pivot : tout y est. Ce but, inscrit au retour des vestiaires, a surtout permis aux Peacocks d’éviter le bourbier face au Peterborough United FC, troisième de League one mais désormais éliminé de la FA Cup (3-0).

Patrick, c’est chic.

Illan Meslier perd ses nerfs et voit rouge