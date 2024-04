Un joueur de Leeds United forcé de prendre sa retraite

Dallas, ton football impitoyable.

Ce léger trait d’humour traduit en effet la triste réalité à laquelle s’est confronté Stuart Dallas ce mercredi : celle de la retraite. À 32 ans, le défenseur de Leeds United a pris la décision de mettre un terme à sa carrière, en raison d’une fracture du fémur qu’il n’est jamais parvenu à guérir.

Cette blessure, survenue le 30 avril 2022, à la suite d’un duel avec Jack Grealish, n’a effectivement jamais été résorbée, obligeant donc le Nord-Irlandais aux 62 sélections et 3 buts à dire stop. « Je dois accepter le fait que ma jambe a subi des dommages irréparables et que je ne pourrai pas continuer ma carrière dans le football professionnel. Je suis bien sûr dévasté », peut-on d’ailleurs lire dans son communiqué d’annonce. Passé par Brentford, Stuart Dallas aura surtout été l’un des grands artisans du retour au premier plan de Leeds United ces dernières années, avec 266 apparitions au compteur entre 2013 et 2024. En sélection, il aura également pris part à la belle épopée de l’Irlande du Nord à l’Euro 2016.

Place au repos désormais.

Patrick Bamford raconte comment des supporters l'ont confronté chez lui après un penalty raté