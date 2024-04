Cédric Grolet, le pâtissier qui a préféré faire des gâteaux plutôt que de rejoindre Saint-Étienne

On sait que faire carrière dans le foot, c’est pas du gâteau.

Connu pour ses trompe-l’œil en forme de mangue ou ses chouquettes au caramel vanille, le pâtissier Cédric Grolet aurait aussi pu embrasser une tout autre carrière dans le monde du ballon rond. Le trentenaire, qui fait l’objet d’un portrait dans le dernier numéro de Society, révèle en effet qu’il avait suscité l’intérêt de l’AS Saint-Étienne durant son adolescence : « J’ai fait sept ans de foot. Mes parents voulaient que je reste dedans, d’ailleurs. Je jouais bien. J’étais un offensif, à droite. J’étais assez dynamique, je courais pas mal, et j’ai eu la possibilité d’intégrer l’ASSE, mais j’ai dit que je préférais faire des gâteaux. C’était vers mes 13-14 ans, ça. Soit le foot, soit commencer les études de pâtisserie. J’ai choisi d’arrêter et de partir dans mon préapprentissage. J’ai arrêté le foot, les sorties… Et tout a été mis dans les gâteaux. »

Un choix qui a permis au confiseur de connaître un succès mondial, lui qui compte aujourd’hui près de 10,3 millions d’abonnés sur Instagram. En comparaison, Sainté ne compte que 390 000 pauvres followers…

