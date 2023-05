Manchester City ne faiblit pas contre West Ham

Manchester City 3-0 West Ham

Buts : Aké (50e), Haaland (70e) et Foden (85e) pour les Citizens

Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, et Haaland marque des buts.

Une vérité simple, mais ô combien importante pour Manchester City, qui s’est imposé pour la neuvième fois de suite en Premier League ce mercredi. Sa victime, West Ham (3-0), a pourtant résisté plus d’une mi-temps grâce à un bloc compact, un Łukasz Fabiański agile et la complicité des poteaux pour frustrer Jack Grealish (30e) et Rodri (32e). Une première période contrariante pour des Skyblues ultradominateurs (80% de possession de balle) et qui n’ont pas subi la moindre offensive dangereuse des Hammers.

C’est finalement Nathan Aké, sur un coup de pied arrêté tiré par Riyad Mahrez, qui délivre l’Etihad Stadium de la tête au second poteau (1-0, 50e). Discret jusqu’ici, Erling Haaland entre finalement encore un peu plus dans l’histoire du championnat anglais en piquant son ballon à la suite d’une ouverture de Jack Grealish (2-0, 70e), son 35e pion de la saison, record absolu depuis la création de la Premier League. Et pour que la fête soit plus belle, les Skyblues enfoncent le clou dans les dernières minutes sur une volée, à l’entrée de la surface de réparation, de Phil Foden légèrement contrée par Emerson (3-0, 85e).

Haie d’honneur pour Haaland et autoroute du bonheur pour City, qui repasse devant Arsenal (un point d’avance avec un match en moins) en tête du championnat.

Man City (3-2-4-1) : Ortega – Walker, Dias, Aké (Akanji, 77e) – Stones, Rodri (Phillips, 90e+1) – Mahrez, Álvarez (Foden, 77e), Silva, Grealish – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański – Coufal (Johnson, 62e), Kehrer, Ogbonna, Cresswell – Downes, Paquetá – Bowen (Benrahma, 79e), Fornals, Emerson – Antonio (Ings, 67e). entraîneur : David Moyes.

