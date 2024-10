Gareth Southgate pourrait être anobli par la couronne anglaise

Et certains disent que le foot c’est un juste un sport.

Et si Gareth Southgate s’asseyait très prochainement à la table des Sir des sélectionneurs des Three Lions, occupée pour le moment par Bobby Robson et Alf Ramsey ? C’est en tout cas ce que suggère The Sun, ce lundi. L’ancien sélectionneur anglais pourrait être anobli par la couronne d’Angleterre, qui souhaiterait le remercier pour les travaux, en langage de djeun’s.

Sir Gareth ?

Finaliste des deux précédents Euro, l’ancien de Southampton a réussi à faire remonter la pente à une sélection anglaise qui ne faisait plus rêver grand monde. « Maintenant qu’il a nettoyé son ardoise, les gens parlent de lui devenant ‘Sir Gareth’ », indique le média anglais. Southgate serait donc en bonne voie pour recevoir l’un des titres les plus honorifique du pays.

En France, il aurait juste droit à un passage au concert des Enfoirés.

