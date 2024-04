Mauricio Pochettino et Chelsea défendent Conor Gallagher, accusé de racisme

Ce n’était pourtant qu’une scène anodine dans le tunnel de Stamford Bridge.

Depuis la rencontre opposant Chelsea à Burnley ce samedi (2-2), Conor Gallagher est au cœur de la tempête : quelques minutes avant d’entrer sur la pelouse, il semble ignorer un jeune « escort kid » noir, alors qu’il venait de saluer un autre enfant blanc. Il n’en faut pas plus à certains utilisateurs de X pour accuser le milieu des Blues de racisme. Sur l’extrait vidéo, on voit pourtant l’ancien de Brighton taper sur l’épaule du jeune garçon sans voir la main qu’il lui tend.

De quoi forcer le club à monter au créneau dans un communiqué : « Chelsea a pris connaissance d’une vidéo considérablement sortie de son contexte. Le niveau d’abus et de commentaires diffamatoires à l’encontre de Conor Gallagher est totalement inacceptable. Nous sommes fiers d’être un club mixte et inclusif où les personnes de toute culture, communauté et identité se sentent les bienvenues. » Même le coach Mauricio Pochettino a réagi ce mercredi en conférence de presse : « Cela me rend très, très triste parce que je connais Conor et qu’il ne mérite pas d’être traité comme ça. Il n’a pas eu l’intention de faire cela. »

"I hate that people feel free to abuse" ❌ Chelsea boss Mauricio Pochettino responds to the abuse Conor Gallagher has received after appearing to not high-five a mascot 👇 pic.twitter.com/uYzUUCpj9j — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 3, 2024

Et une polémique inutile, une.

