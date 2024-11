Une enquête sur le silence de Sheffield United face au suicide de Maddy Cusack

Sheffield United est dans la tourmente, d’après une enquête de The Athletic. Le club aurait été alerté des comportements de « harcèlement » de Jonathan Morgan, alors entraîneur de l’équipe féminine, avant le suicide tragique de Maddy Cusack en septembre 2023. Cusack, vice-capitaine et joueuse la plus capée de l’histoire de la section des femmes, laisse derrière elle des questions lourdes sur la gestion interne du club.

Un environnement dangereux pour la santé mentale

Vers la fin de la saison 2022-2023, une joueuse de l’équipe féminine avait déposé une plainte officielle, pointant du doigt le comportement de Jonathan Morgan. Quelques mois plus tard, après le suicide de Maddy Cusack, le club aurait tenté d’étouffer ses plaintes en proposant un accord financier à la plaignante. Le hic : ce deal incluait une clause de confidentialité l’interdisant de parler aux médias ou de dévoiler les détails.

En décembre, une enquête commandée par Sheffield United avait lavé Jonathan Morgan de toute accusation, malgré une plainte officielle déposée par la famille de Maddy Cusack concernant son comportement. Résultat : Morgan garde sa place. Mais en février, The Athletic révèle que l’ancien coach de Leicester aurait entretenu une relation secrète pendant trois ans avec une joueuse mineure lorsqu’il était à la tête de l’équipe féminine des Foxes. Cette fois, pas d’échappatoire : Morgan prend la porte.

Morgan, qui rejette toute responsabilité dans la détresse de Cusack, dénonce une « chasse aux sorcières » orchestrée par les parents de la défunte et affirme que sa relation avec elle n’était rien de plus qu’un lien classique entre joueuse et entraîneur. Alors que la FA mène une enquête approfondie, les proches de Cusack accusent Sheffield United d’avoir fermé les yeux. Entre accusations étouffées par des clauses de confidentialité et gestion douteuse, le club est désormais pointé du doigt.

Sheffield United évoluera en Championship la saison prochaine