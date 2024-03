Le but d’OVNI inscrit par Matías Soulé avec les U23 argentins

Matías Soulé est prêt pour les Jeux olympiques.

Lors d’une rencontre amicale entre les U23 mexicains et argentins, l’ailier droit, actuellement prêté par la Juventus à Frosinone, a inscrit un but que l’on ne comprend pas avant d’avoir observé le ralenti. Sur un centre de Joaquín García, l’Argentin saute et semble placer une talonnade, en extension. En réalité, c’est l’extérieur de son pied gauche qui reprend le ballon pour l’envoyer dans le petit filet : tout simplement prodigieux. L’Albiceleste s’est imposée, au bout (2-4).

<iframe loading="lazy" title="¡SOULÉ SE INVENTÓ UN GOLAZO! | México 0-2 Argentina | Amistoso Sub 23 | TUDN" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CU1RtnsZsSE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Soulé, 20 ans, a été acheté en janvier 2020 par la Juve, alors qu’il n’avait que 16 piges. Apparu 21 fois avec l’équipe première turinoise (pour un but, contre la Sampdoria le 12 mars 2023), il explose cette saison chez les Canarini : 27 matchs de Serie A, 10 pions, 2 passes décisives.

Autant dire qu’il reviendra chez les Bianconeri pour tout casser, en août prochain.

