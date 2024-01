Leo Messi et Ángel Di María veulent disputer les JO

Paris manque à Leo Messi et Ángel Di María.

Selon le média argentin DirecTV Sports, les deux Argentins souhaiteraient participer aux Jeux olympiques l’été prochain, et seraient en pourparlers avec l’AFA (la Fédération argentine de football) à ce sujet, bien que la compétition débute quelques jours seulement après la Copa América. Di María avait d’ailleurs annoncé stopper sa carrière internationale après la Copa, mais a visiblement décidé de pousser encore un peu.

Le sélectionneur de l’équipe d’Argentine olympique n’est autre que Javier Mascherano, leur ancien partenaire en équipe nationale ; cependant, Lionel Scaloni pourrait prendre en main l’équipe – avec Mascherano dans son staff – en cas de qualification pour les JO. Car pour le moment, les Argentins ne sont pas encore certains de se déplacer en France en juillet prochain : le tournoi pré-olympique de la CONMEBOL a lieu à partir de ce dimanche, au Venezuela. Il se clôturera le 11 février. Les dix nations sud-américaines y participent, et seuls deux billets pour la compétition seront attribués. Messi et Di María ont une tendresse particulière pour les JO car ils avaient remporté la médaille d’or à Pékin, en 2008, El Fideo inscrivant même le seul but de la finale face au Nigeria (1-0).

Cela fera une excuse pour offrir un dernier Ballon d’or à Messi.

