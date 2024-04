Ángel Di María et Roger Schmidt agacés par les sifflets des supporters de Benfica

Des sifflets d’enfants gâtés.

La victoire de Benfica face à Marseille (2-1) n’a pas suffi à contenter les supporters portugais : ce jeudi soir, dès le coup de sifflet final, des sifflets sont descendus des travées de l’Estádio da Luz. De quoi irriter Roger Schmidt et Ángel Di María, qui ont dit toute leur surprise de recevoir un tel traitement après un résultat positif. « Nous ne pouvons rien y faire. Ce n’est pas une bonne chose, car je pense que les joueurs méritent plus, plus de soutien. On a besoin de soutien dans les moments difficiles, en particulier dans les matchs à élimination directe de Ligue Europa. Je sais que ce n’est pas la première fois, mais si vous gagnez en quarts de finale et que cela arrive, vous êtes un peu surpris », a déclaré l’entraîneur allemand des Aigles.

Di María, lui, a cherché à expliquer les sifflets : « C’est l’opinion des gens, parfois c’est correct, d’autres fois ça ne l’est pas. Nous avons essayé de faire une belle saison, nous avons essayé de tout gagner, mais ce n’est pas facile. Je pense que nous travaillons très bien, nous faisons bien les choses. Je crois que les sifflets sont aussi dus à ce qui s’est passé contre le Sporting. » L’Argentin ne s’y trompe pas : la défaite face au Sporting dans le derby (2-1) et la perspective de voir le titre national leur filer entre les doigts sont restées dans la tête des fans lisboètes.

Malgré une situation similaire en Ligue 1, les supporters marseillais n’ont plus ces exigences.

