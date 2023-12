La Juve arrache un précieux succès à Frosinone

Frosinone Calcio 1-2 Juventus

Buts : Báez (51e) pour les Canarini // Yildiz (12e) et Vlahović (81e) pour les Bianconeri

En déplacement à Frosinone, la Juve s’est fait peur, mais arrache une précieuse victoire (2-1) chez le promu à deux jours de Noël. Les Bianconeri confortent plus que jamais leur deuxième place avec sept longueurs d’avance sur le Milan et reviennent à un point de l’Inter.

Dans cette rencontre, la Vieille Dame fait d’entrée la différence après un court round d’observation : le jeune Yildiz, un bomber international turc de 18 piges, s’amuse dans la surface adverse pour sa première titularisation, puis conclut d’une frappe sèche au premier poteau (0-1, 12e). Comme à leur habitude après avoir ouvert le score, les Bianconeri font le corto muso et laissent le cuir à l’adversaire. Mais Frosinone a toutes les peines du monde à se montrer dangereux.

C’est au retour des vestiaires que les Canarini trouvent la faille sur leur première véritable occasion. Monterisi lance Báez dans le dos de la défense turinoise et l’attaquant uruguayen trompe la vigilance de Szczęsny (1-1, 51e). En confiance, le promu est proche de prendre l’avantage, à l’image de Soulé qui tente sa chance à l’entrée de la surface, mais sa tentative passe de peu à côté (57e). Le match s’emballe, les hommes d’Allegri sont contraints de sortir de leur tanière. Les occasions se succèdent de part et d’autre : Vlahović manque de lucidité dans son face-à-face avec Turati (62e), les hommes de Di Francesco répondent par l’intermédiaire de Harroui qui déclenche une frappe lointaine obligeant Szczęsny à sortir une somptueuse parade (72e), McKennie tente une reprise de volée en extension qui s’échoue sur la barre d’un Turati chanceux (75e). Mais l’international américain est décisif en délivrant un centre pour Vlahović qui prend le dessus sur Romagnoli et redonne l’avantage à la Juve d’un coup de casque rageur (1-2, 81e). Frosinone ne s’en remettra pas.

Frosinone (3-4-2-1) : Turati – Vanelli Lusuardi, Romagnoli, Monterisi – Garritano (Harroui, 69e), Gelli, Barrenechea, Lirola (Báez, 30e), (Kvernadze, 79e) – Brescianini, Soulé – Kaio Jorge (Cheddira, 69e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Alex Sandro (Gatti, 27e), Bremer, Danilo – Kostić (Iling-Junior, 54e), Rabiot, Locatelli (Caviglia, 54e), McKennie, Cambiaso (Weah, 69e) – Yildiz (Vlahović, 54e), Milik. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

