Cinq joueurs de ligue 1 seront à la CAN avec le Maroc

Les Lions de la Ligue 1.

Les listes pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire sortent petit à petit et l’une des plus attendues était celle du Maroc. Ce jeudi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, emmènera pour cette édition cinq joueurs de Ligue 1 : Achraf Hakimi (PSG), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), Azzedine Ounahi (OM), Amir Richardson (Stade de Reims) et Amine Harit (OM).

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 🚨 Team list confirmed for the upcoming TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/3LLpH1QbXJ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023

Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde arriveront en Côte d’Ivoire pour y jouer les premiers rôles avec leur délégation teintée du championnat français. À ces cinq joueurs de Ligue 1 s’ajoutent, entre autres, de grands noms du Mondial 2022 comme celui du capitaine Romain Saïss (Al-Shabab), d’Hakim Ziyech (Galatasaray), Sofyan Amrabat (Manchester United), sans oublier l’inénarrable Yassine Bounou (Al-Hilal).

Cette liste devrait être la dernière de Walid Regragui s’il n’atteint pas le dernier carré.

