Facundo Medina prolonge avec le RC Lens

Les supporters lensois retrouvent le sourire.

Le RC Lens a annoncé en grande pompe la prolongation de Facundo Medina. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le club Sang et Or a indiqué que son défenseur argentin de 24 ans était désormais lié à l’Artois jusqu’en 2028. Sur la vidéo d’annonce, qui reprend le thème de la VAR, la signature du nouveau contrat est confirmée par Darren Tulett. Elle s’accompagne des jeux de mots auxquels le club nous a habitué dans sa comm’ : « Pas aVARe en efforts » et « Il crève l’écran ».

Arrivé dans le Pas-de-Calais en juillet 2020, l’été de la remontée du RCL dans l’élite, Facundo Medina s’est petit à petit imposé comme l’homme fort de la défense lensoise aux côtés de Kevin Danso et Jonathan Gradit. Depuis, le joueur formé à River Plate a habitué le public de Ligue 1 à sa qualité technique et à ses fautes. Alors que des rumeurs l’envoyaient à l’Atlético Madrid au prochain mercato, le Fac’ semble confirmer son attachement aux Sang et Or.

Maintenant, c’est au tour de Kevin Danso.

