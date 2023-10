Lens contient le PSV à Bollaert

Trois semaines après l'immense victoire contre Arsenal, le Racing Club de Lens, qui a été mené au score, a pris un point contre le PSV au terme d'une partie qui n'a pas toujours été facile (1-1). Les Sang et Or sont deuxièmes du groupe B.

Lens 1-1 PSV

Buts : Wahi (65e) pour Lens // Bakayoko (54e) pour le PSV

Bollaert, ton univers impitoyable. Les joueurs du PSV n’ont plus gagné un match de Ligue des champions depuis le 8 décembre 2015, dans son Philips Stadion, contre le CSKA Moscou. Tant pis pour eux : Lens n’était pas d’humeur à verser dans le sentimentalisme ce mardi. Mené au score, encore, le Racing a su répondre grâce à l’inévitable Elye Wahi pour boucler la phase aller invaincu. Le PSV reste donc désormais sur une série de 17 rencontres sans victoire (8 nuls, 9 défaites) en C1. Et le Racing, lui, rêve de plus en plus fort à un printemps européen.

Un poteau sans le feu

Bousculé dans les premières minutes, le Racing a vite mis les points sur les i et pris le jeu à son compte. La frappe manquée d’Elye Wahi a bien failli se transformer en passe dé pour Facundo Medina, devancé in extremis par Walter Benitez (5e). Sur une nouvelle action venue du côté droit, le centre de Florian Sotoca a trouvé Deiver Machado au deuxième poteau. Bollaert s’y voyait déjà… sauf que le Colombien a trop écrasé son ballon pour inquiéter le gardien (8e). La partie s’est équilibrée, mais la défense artésienne a montré les crocs, à l’image de Medina, attentif pour cadrer la fusée Johan Bakayoko (17e). Clairement identifiée (13 buts sur ses 15 derniers matchs), la menace Luuk de Jong a été neutralisée, notamment dans les airs, où le capitaine néerlandais n’a jamais pu armer en position confortable. En revanche, Hirving Lozano a glissé telle une savonnette entre les doigts de Przemyslaw Frankowski et enroulé du pied droit, directement sur le poteau (27e). L’un des rares frissons du premier acte, engagé, mais pas très généreux en occasions nettes. Le coup franc d’Angelo Fulgini n’a pas connu plus de réussite, Danso envoyant sa reprise au-dessus (42e).

ELYE WAHI, ENCORE LUI ! 😍🔥 Quel but magnifique du Lensois qui fait exploser Bollaert 😱#RCLPSV | #UCL pic.twitter.com/8AqzyLYIgd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 24, 2023

Chants Ely-sés

Ce diable de Lozano est ressorti de sa boîte en deuxième période, mais Gradit a sauvé la mise en bloquant son tir sur le fil (49e). Lens a répondu sur un corner de Fulgini, malheureusement pris du haut du crâne par Danso (51e). Le PSV a finalement débloqué la partie par Bakayoko, qui a surpris Brice Samba d’une belle frappe du gauche, venue se nicher dans le petit filet (0-1, 54e). Une piqûre plus qu’un coup de massue. Cherché par Frankowski, Wahi a envoyé sa reprise en première intention au-dessus (60e). Le duo s’est remis en action cinq minutes plus tard, et l’international Espoirs a cette fois fait mouche en coupant de l’exter’ au premier poteau (1-1, 65e). Poussés par un public incandescent, les Sang et Or ont tenté d’enfoncer le clou. Wesley Saïd n’a cependant pas réussi à faire fructifier le centre de Morgan Guilavogui (73e), et Medina a manqué d’un poil de précision (81e). Samba a soufflé un bon coup en voyant le coup franc de Joey Veerman mourir au ras du poteau (79e), puis la tête d’André Ramalho terminer à côté (90e), laissant les deux équipes avec un point dans la besace. Lens boucle la phase aller avec cinq unités, et garde toutes les cartes en main.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Machado (Haïdara, 82e), Mendy (Pereira Da Costa, 63e), Abdul Samed, Frankowski – Sotoca (Saïd, 63e), Fulgini (Thomasson, 63e) – Wahi (Guilavogui, 72e). Entraîneur : Franck Haise.

PSV (4-3-3) : Benitez – Teze, Ramalho, Boscagli, Dest – Schouten, Tillman (Saibari, 71e), Veerman – Bakayoko (Til, 82e), De Jong (Pepi, 90e+1), Lozano (Vertessen, 82e). Entraîneur : Peter Bosz.

Saviola : « Un derby de Séville est bien plus chaud qu'un Barça-Real »