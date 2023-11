Lens : un de perdu, vice à retrouver

L’entrée en matière exceptionnelle de Lens dans cette Ligue des champions l’a presque fait oublier, mais les Sang & Or sont des novices à ce niveau. Arracher un nul à Séville puis battre Arsenal à Bollaert ne suffit pas à combler des années d’inexpériences sur la grande scène européenne. Tout ça, le RC Lens l’a réalisé lors de sa double confrontation face au froid PSV Eindhoven. Après le nul à Bollaert, il y a eu une défaite frustrante, ce mercredi, sur la pelouse d’un Philipps Stadion qui ne réussit décidément pas aux équipes françaises. Résultat des courses : le RCL n’a pris qu’un point face à l’adversaire supposé le plus faible de son groupe. Mais, en dépit du bilan comptable, les Lensois ne peuvent ressortir que plus forts de cette soirée pluvieuse à Eindhoven.

Maladresse technique et combat

À l’heure d’analyser cette rencontre, Franck Haise et son staff ne manqueront sûrement pas de pointer le positif dans cette première défaite de la saison en Ligue des champions. Déjà, Lens a dû attendre quatre matchs pour y goûter, ce qui est une petite victoire. Surtout, les Artésiens ne sont pas passés loin d’un résultat positif dans la ville de Philipps, après un poteau de Guilavogui en toute fin de match, et une tête sauvée sur la ligne. « Ça se joue sur des détails dans ce genre de compétition, à l’image de la dernière occasion sur le poteau. Les petits détails n’étaient pas en notre faveur », analysait après la rencontre Adrien Thomasson, au micro de RMC Sport. Peu en vue toute la soirée, l’ancien Strasbourgeois était plus lucide dans les couloirs : « On a eu du mal à se créer des occasions, on a manqué de justesse technique. Il manquait toujours la bonne passe, le bon contrôle, la bonne initiative. Quand on était calme avec le ballon, on arrivait à les déplacer. Il y avait un coup à faire…».

3 – Lens a plus tiré que son adversaire et affiché une meilleure valeur Expected Goals lors de 3 de ses 4 matches de Ligue des Champions cette saison (dont les 2 confrontations face au PSV). Gâchis. #PSVRCL pic.twitter.com/suyIoqyn8x — OptaJean (@OptaJean) November 8, 2023

Un manque de justesse technique, sur une pelouse détrempée, aussi pointé du doigt par le coach Haise, au micro de RMC : « Les joueurs ont tout donné, avec des bonnes choses mais aussi ce qui nous manque pour ce plus haut niveau, cette justesse. […] Le geste parfait, on ne l’a pas toujours fait ». Princes incontestés de l’intensité en Ligue 1 la saison passée, les Lensois sont cette fois tombés sur un adversaire coriace à ce niveau, qui a réussi à les surpasser dans le domaine en ajoutant une pincée de vice et d’expérience, que n’ont pas (encore) les joueurs de Franck Haise. « C’était un combat, un match très intense des deux côtés. On a subi leur pression », a reconnu Adrien Thomasson.

Lens et franc

Bousculés dans les duels, mais aussi provoqués nerveusement, les Artésiens ont perdu leur sang froid en première période, accumulé les cartons (8, un record en C1, en ne commettant que 10 fautes), et même fini à dix après l’exclusion tardive de Morgan Guilavogui. Ce qui aurait pu virer au naufrage s’est là aussi révélé positif, avec le recul. Car si le onze lensois semblait prêt à dégoupiller en fin de premier acte, il a su maîtriser ses émotions dans le second. À l’image d’un Kevin Danso, ostensiblement provoqué par Luuk de Jong pendant toute la soirée, mais beaucoup plus imperméable en seconde période, sous le déluge. Un retour au calme qui coïncide aves les temps forts du RCL, certes épargné par la maladresse de Lozano, mais surtout plus fringant en fin de match.

6 – Il y a eu 6 cartons jaunes entre le PSV et Lens, le co-plus haut total en première période d'un match de Ligue des Champions. Combat. #PSVRCL pic.twitter.com/rplcfjVHqI — OptaJean (@OptaJean) November 8, 2023

Le tableau statistique de la rencontre ne dit pas autre chose : avec 1,27 xG contre 0,9 pour le PSV, Lens a bien été l’équipe la plus dangereuse de la soirée. Ce qui a pêché, comme le soulignait Thomasson, c’est la justesse, en témoignent les 3 tirs cadrés sur 15 tentatives, contre 7 cadrés sur 14 pour le PSV. Ce manque de réalisme, opposé à la froide réussite de Luuk De Jong, a coûté cher à des Lensois qui ont offert au PSV sa première victoire depuis 17 matchs en C1. « On a bien commencé, bien fini le match. Il y a beaucoup de déception. On repart d’ici avec zéro point, on savait que c’était un match important pour l’avenir », a résumé Thomasson, avant de se projeter sur la suite : « La tache s’annonce difficile, on n’était pas les favoris de ce groupe, on ne l’est toujours pas. Le déplacement à Arsenal va être très compliqué, on les a battus à l’aller, on sait qu’on est capable d’aller faire un exploit là-bas ». D’autant plus en tirant les leçons d’Eindhoven.