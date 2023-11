Franck Haise : « Nous devons être plus vicieux »

9 sur 10, c’est généralement une note digne d’un premier de la classe. Mais pas là.

La stat’ pique et devrait rester un moment en travers de la gorge de Franck Haise. Le technicien lensois n’a pas hésité à sortir la calculatrice après la défaite face au PSV ce mercredi soir : « On fait dix fautes, on prend huit cartons jaunes et un rouge ». Remonté contre l’arbitrage, le manager général a néanmoins reconnu ces « trois cartons pour contestations », notamment celui de Florian Sotoca soulevant un adversaire au sol après une faute avant de conseiller ses troupes d’être plus malicieuses sur la scène européenne : « À nous d’être plus expérimentés, plus vicieux. Mais je pense aussi qu’il vaut mieux éviter d’être le petit Poucet dans cette compétition. »

Après ce premier revers en C1, les regrets sont sur cette incapacité à « rester suffisamment calme. ll faut être hermétique, même si ce n’est pas simple. Nous aurions pu avoir davantage de justesse ». Il reste désormais deux sorties aux Lensois (à Arsenal et face à Séville) pour « continuer à mettre la pression, appuie Haise. Nous savons qui nous sommes, à nous d’être à la hauteur de l’évènement comme nous l’avons été depuis quatre matchs. »

Avec calme, évidemment.

