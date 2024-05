Luka Modrić aimerait poursuivre l’aventure au Real Madrid

On ne lui parle pas d’âge non plus.

À 38 ans et après 21 ans de carrière, Luka Modrić en a encore sous le capot. Moins utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, le Croate n’a néanmoins pas prévu de raccrocher les crampons. Si certains le voyaient passer de l’autre côté de la ligne de touche, celui dont le contrat arrive à échéance en juin prochain préfère le terrain. « Pas assistant, pas entraîneur adjoint. Je suis toujours un joueur, c’est ce que je veux faire ! Pour l’instant, je me sens tellement bien physiquement que je suis sûr de pouvoir encore jouer au football de haut niveau, a-t-il confié à COPE. Il ne faut pas regarder l’âge, je me sens très bien. »

En tout cas, pas question de terminer dans un autre club que la Maison Blanche : « J’ai toujours dit que je voulais que le Real Madrid soit mon dernier club. Je veux prendre ma retraite à Madrid, mais attendons de voir comment les choses évoluent. J’espère que cela se réalisera. Ce serait un rêve pour moi de prendre ma retraite dans le club de ma vie. »

Vers une nouvelle prolongation pour l’increvable Croate ?

