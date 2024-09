Kylian Mbappé ne pourra pas venir en tribunes pour le derby contre l’Atlético

Promis monsieur, c’est pour votre bien.

Blessé, Kylian Mbappé est forfait pour le derby madrilène entre l’Atlético et le Real, ce dimanche soir. Or selon les informations de L’Équipe, l’attaquant merengue ne sera pas non plus présent dans les tribunes du Wanda Metropolitano, pour des raisons de sécurité. Son club l’en aurait en effet dissuadé pour éviter tout risque de mouvement de foule en marge d’un match qui pourrait s’avérer tendu.

Vers la même attaque que la saison dernière ?

Sa blessure va obliger Carlo Ancelotti à rembobiner quelque peu pour mettre en place son animation offensive. « Sans Mbappé, ça va forcément changer un peu notre manière de jouer. Mais pas tant que ça, parce que la saison dernière, il n’était pas là et on était habitués à jouer sans lui. C’est dommage qu’il ne soit pas là, mais je crois qu’on peut très bien gérer son absence », glissait le tacticien italien en conférence de presse à la veille du choc.

Tout ça pour pouvoir se mater Strasbourg-Marseille en toute tranquillité.

