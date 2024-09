L’agent Jorge Mendes représente un joueur… de 12 ans

Bientôt, Jorge Mendes va aller faire son marché directement à la maternité.

On parle souvent de l’emprise du super-agent Jorge Mendes sur certains clubs, comme le PSG (Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos) ou encore Wolverhampton. Mais le Portugais a également ses entrées au FC Barcelone, où il gère les affaires de Lamine Yamal, d’Ansu Fati et d’Alejandro Baldé, notamment. Le média catalan Mundo Deportivo a révélé ce dimanche que Mendes conseillait également la carrière d’Adam Qaroual, 12 ans…

Prodige de la Masia, qui fait des misères avec les U13 du Barça, le bambin est né à Mönchengladbach de parents marocains, et est arrivé en Catalogne en provenance du PSV Eindhoven en 2023. Comme le tonton sympa, Mendes a eu la gentillesse d’offrir à son nouveau protégé un maillot de Cristiano Ronaldo, de la finale de l’Euro 2016 contre la France. « Avec le seul et l’unique… Merci pour ce magnifique cadeau Jorge », a remercié le préado sur son compte Instagram, qui totalise déjà plus de 7000 followers, qui diront dans dix ans : « Je le suis depuis qu’il a 12 piges. »

Son compte est parfaitement illégal puisqu’il faut avoir au moins 13 ans pour s’inscrire sur Instagram…

