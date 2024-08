Luka Modrić n’est pas encore à la retraite avec la Croatie

Inusable.

Alors que l’Euro 2024 avait tout l’air d’un bel écrin pour le voir exercer ses derniers pas avec la sélection croate, à la surprise générale, Luka Modrić a été rappelé dans le groupe pour les matchs de Ligue des nations. Même à 38 ans, le joueur du Real Madrid, qui comptabilise 178 sélections avec les Vatreni, fait toujours le taf dans l’équipe de Zlatko Dalić. « Il est notre grande force, à la fois sur le terrain et en dehors », a justifié le technicien croate.

