Le successeur de Pochettino sur le banc de Chelsea bientôt nommé ?

Une petite saison avec les Foxes et puis s’en va.

Quelques jours après s’être séparée de Mauricio Pochettino, la direction de Chelsea serait sur le point de boucler l’arrivée de son successeur qui serait Enzo Maresca. Le technicien italien a passé la saison sur le banc de Leicester avec l’objectif de faire remonter le champion d’Angleterre 2016 dans l’élite. Une mission largement réussie puisque les Foxes ont remporté le Championship. D’après The Athletic, les deux clubs ont entamé des discussions, et Enzo Maresca devrait s’engager avec Chelsea jusqu’en 2029 (plus une année en option).

Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City lors de la saison 2022-2023, Maresca est également passé dans les staffs de West Ham, Parme ou encore Séville. Le coach italien est déjà le quatrième entraîneur des Blues depuis le rachat du club par l’homme d’affaires américain Todd Boehly en mars 2022.

Bon courage à lui pour gérer les 276 joueurs sous contrat.

