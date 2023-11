Première défaite européenne de la saison pour le RC Lens

Une défaite, mais pas un drame en soi, d’autant plus quand on parle de Youth League.

Vainqueur de Séville, d’Arsenal et du PSV depuis le début de la phase de groupes, le RC Lens espérait pouvoir continuer sa série parfaite ce mercredi contre le PSV aux Pays-Bas. Mais les Nordistes ont été cueillis à froid dès le premier quart d’heure avec l’ouverture du score d’Emir Bars (1-0, 15e). C’est ensuite Jesper Uneken qui est venu doubler la mise juste avant la pause (2-0, 44e), assommant des Lensois qui ne sont jamais revenus.

Au retour des vestiaires, c’est la même histoire côté RC Lens. Le club artésien ne parvient pas à se montrer dangereux et est dominé dans le deuxième acte comme il l’a été dans le premier. Un troisième but sera même inscrit par les Néerlandais, finalement annulé pour une faute sur le gardien lensois Amine Boukemouche. Le RC Lens reste quand même premier de son groupe (9 pts), devant le PSV deuxième (7 pts), et peut se qualifier au tour suivant en cas de victoire contre Arsenal le 28 novembre prochain.

🏁 Premier revers pour les joueurs #MadeInGaillette. Malmenés pendant toute la partie, ils n'ont pas su contrer les pièges du PSV pour faire la différence. Ils devront relever la tête pour retrouver de l'allant lors de la J5 d'@UEFAYouthLeague 👊@PSV 2⃣-0⃣ @RCLens#PSVRCL #UYL pic.twitter.com/BbWJJsEsU0 — Racing Club de Lens (@RCLens) November 8, 2023

Pour une fois, les aînés ne doivent pas prendre exemple sur les jeunots.