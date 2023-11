Franck Haise : « Il vaut mieux ne pas être le Petit Poucet dans cette compétition »

La tête qu’il va faire lorsqu’il va affronter le Barça ou le Real.

Logiquement battus par le PSV ce mercredi à Eindhoven (1-0), les Lensois se sont notamment distingués par un nombre incroyable de cartons jaunes. Pas moins de sept Artésiens ont été avertis, dont Morgan Guilavogui qui a reçu une seconde biscotte, synonyme d’expulsion. Une distribution de cartons jaunes qui a fait réagir Franck Haise au micro de RMC Sport : « Je vois juste qu’on a fait 10 fautes et qu’on a pris huit cartons jaunes et un carton rouge. Nos adversaires en ont fait 19 et n’ont pris que deux cartons jaunes… »

S’il admet que trois d’entre eux sont dûs à des contestations, il ne peut s’empêcher d’évoquer la notion de « deux poids, deux mesures » concernant l’arbitrage du soir. « C’est à nous d’être plus expérimentés, plus malicieux ou plus vicieux », a-t-il estimé avant d’affirmer « qu’il vaut mieux ne pas être le Petit Poucet dans cette compétition ». Avec sept joueurs différents avertis, le RC Lens égale le record en la matière, détenu par un tas d’équipes. En revanche, c’est la Juventus qui est en tête au nombre de cartons jaunes reçu en un match. Les Turinois avaient récolté 9 biscottes (van der Sar et Kovacevic ayant chacun reçu un deuxième jaune) lors de leur défaite face au Panathinaïkos en 2000.

Dans la cour des grands !