Critiqué pour le prix de ses billets, Aston Villa remet la faute sur le fair-play financier

L’inflation progresse partout.

Aston Villa retrouve la Ligue des champions, mais ce sont les supporters qui trinquent. Le club recevra le Bayern, Bologne, la Juventus et le Celtic au cours des prochaines semaines. Il a dévoilé des tarifs extrêmement élevés pour ces matchs qui auront lieu à Villa Park : entre 82 et 97 euros par match pour les abonnés, et entre 100 et 115 euros pour les autres. Des tarifs bien supérieurs à ceux pratiqués par les Villans en Premier League, qui ont outré les associations de supporters. Le club y a répondu par la voix du directeur des opérations Chris Heck.

« Nous reconnaissons et comprenons la profondeur de la passion ressentie par les supporters et leur récente frustration concernant le prix des billets. Réaliser nos ambitions sportives tout en respectant les règles de stabilité financière exige des décisions difficiles », pose-t-il dans des propos rapportés par la BBC. Il n’a donc pas hésité à mettre ça sur le dos du fair-play financier. « Les règles du fair-play financier interdisent aux propriétaires de couvrir les déficits pour financer cette ambition. Nous devons donc générer autant de revenus que possible par le biais du sponsoring, du merchandising et de la vente de billets pour nous assurer que nous pouvons maintenir le club à la place qui lui revient de droit, c’est-à-dire rivaliser et gagner au plus haut niveau du football anglais et européen. »

Le coupable idéal.

Le neveu de Winston Bogarde a fait ses débuts en Premier League