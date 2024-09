Pronostic Juventus PSV : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Juventus fête son retour en C1 avec un succès face au PSV

Après avoir manqué toutes compétitions européennes la saison passée pour un manquement dans les règlements financiers, la Juve retrouve ce mardi la coupe aux grandes oreilles. La saison dernière, la Vieille Dame s’est assuré une place sur le podium de Serie A et a également remporté la Coppa Italia face à l’Atalanta Bergame. Pour passer un cap sur la scène nationale et européenne, les dirigeants turinois ont misé sur le prometteur entraîneur Thiago Motta, qui est venu remplacer Allegri. L’ancien coach de Bologne tente d’imposer sa philosophie chez les Bianconeri. Après avoir réalisé un départ en fanfare avec deux larges succès sur Côme (3-0) et sur le Hellas Vérone (3-0), la Juve a calé lors des 2 dernières journées en étant tenu en échec par la Roma (0-0) et le week-end passé sur la pelouse d’Empoli (0-0). La Vieille Dame version Motta n’a toujours pas encaissé le moindre but, mais se cherche toujours une animation collective. Lors de l’intersaison, le club piémontais s’est renforcé en attirant Koopmeiners, Douglas Luiz, Gonzalez, Thuram ou Kalulu.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le PSV Eindhoven a décroché un nouveau titre des Pays-Bas, en ne perdant qu’une seule rencontre sur toute la saison et concédant 4 nuls. De plus, les Bataves ont inscrit la bagatelle de 111 buts (+ de 3 buts de moyenne/rencontre). Pour reprendre ce nouvel exercice, le PSV s’est fait surprendre en Supercoupe par le Feyenoord (4-4) lors des tirs au but. Depuis, les protégés de Peter Bosz ont repris leur marche en avant avec 5 victoires d’entrée en Eredivisie. À l’instar de la saison dernière, le club d’Eindhoven se montre étincelant sur le plan offensif avec 20 buts inscrits en 5 rencontres (4 de moyenne/match). Ce mardi, l’attaque néerlandaise va rencontrer une défense qui n’a toujours pas concédé le moindre but, ce qui devrait être la clé de cette rencontre. Dans cette formation du PSV, on retrouve d’excellents éléments avec Bakayoko, De Jong, Tillman, Veerman, Schouten ou Boscagli. Mais à domicile, la Juve devrait fêter son retour en Ligue des champions par un succès face au PSV. Vlahović (2 buts cette saison) tentera encore d’augmenter ses stats.

► Le pari « Victoire Juventus » est coté à 1,70 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Vlahović buteur » est coté à 2,40 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 240€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Juventus – PSV

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Juventus – PSV sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Juventus – PSV avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Juventus PSV détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le coup de gueule d’Alisha Lehmann sur les différences salariales entre hommes et femmes