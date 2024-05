Neil El Aynaoui touché par le départ de Franck Haise

Avec Franck Haise, le RC Lens perd l’un des piliers de sa réussite.

Et Neil El Aynaoui l’a bien compris. Le milieu des Sang et Or était présent ce mercredi à Roland-Garros, où il accompagnait son père Younès, ancien tennisman professionnel et actuel entraîneur de Hugo Gaston. L’occasion pour La Voix du Nord de faire réagir le Marocain sur le départ de son entraîneur, qui va quitter le bassin minier pour la Côte d’Azur et l’OGC Nice. L’ancien Nancéien a appris la terrible nouvelle « hier soir (ce mardi, NDLR) dans la presse. J’ai eu les mêmes infos que tout le monde et en même temps. »

Un départ difficile à vivre pour El Aynaoui, que Franck Haise a lancé en Ligue 1. « Sincèrement, ce départ me touche. C’est quand même quelqu’un qui aura compté dans ma carrière. Et puis il a marqué l’histoire du club. Ce n’est pas Monsieur Tout-le-monde qui s’en va, c’est Franck Haise, rappelle celui qui souffre d’une rupture partielle d’un ligament du genou gauche. Je respecte son choix. Vu tout ce qu’il m’a apporté […], je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, poursuit le Lensois. C’est un homme envers lequel je serai toujours reconnaissant. »

22 ans et déjà lucide.

