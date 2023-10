Vieira : « Je suis convaincu de ce qu’on met en place »

Pat n’a pas la trouille.

Désossé par Paris ce samedi (3-0), Strasbourg a, déjà, concédé sa cinquième défaite de la saison, en seulement neuf sorties. Pour autant, Patrick Vieira trouve tout de même des motifs de satisfaction en conférence de presse : « Ce qui m’a plu c’est la concentration, la discipline et l’état d’esprit, et la compétitivité. Je suis convaincu de ce qu’on met en place, même si je suis conscient que les résultats doivent être meilleurs. »

Celui qui a débarqué en Alsace l’été dernier se montre tout de même réaliste : « La patience c’est quelque chose qui est difficile à contrôler, je suis conscient des manques que l’on a. » Et de la différence de niveau qu’il pouvait y avoir sur la pelouse du Parc des Princes. « On savait qu’en jouant Paris il ne fallait pas commettre d’erreur individuelle et avoir un peu de chance. […] On savait qu’il fallait éviter de perdre le ballon dans notre moitié de terrain, rejoue Vieira. On perd le ballon, ensuite on est complètement ouvert et on a été puni par la qualité individuelle des Parisiens. »

Kylian Mbappé appréciera même si c’est déjà trop tard pour le Ballon d’or.

Avant Milan, le PSG grignote tranquillement Strasbourg