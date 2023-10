Avant Milan, le PSG grignote tranquillement Strasbourg

PSG 3-0 Strasbourg

Buts : Mbappé (10e, S.P.), Soler (31e) & F. Ruiz (77e) pour Paris

On jouait la 83e minute quand le Parc des Princes a retenu son souffle, ce samedi. Pas à cause d’un but du Paris Saint-Germain, l’affaire étant déjà dans le sac depuis un moment. Mais plutôt parce que le numéro 97 du club de la capitale a tombé la chasuble et laissé entrevoir son patronyme, que l’on n’avait plus vu sur un tableau d’affichage d’une compétition française depuis le 1er août 2021. Oui : 881 jours plus tard, Layvin Kurzawa a rejoué avec le PSG, essuyant les copieux sifflets des tribunes lors de sa sortie de banc. La seule véritable source de mécontentement qu’a pu trouver le public parisien cet après-midi, et surtout la preuve que tout a plus ou moins roulé dans ce match à sens unique face au RC Strasbourg (3-0) à quatre jours d’accueillir l’AC Milan en Ligue des champions. Paris est leader de Ligue 1 pour la première fois de la saison ; et même si c’est sûrement provisoire, ça veut tout de même dire quelque chose.

La « BM » fuse file de gauche

Face à un virage Auteuil résonnant creux à cause de la polémique sur les chants homophobes qui a éclaté lors de la réception de l’OM, on a d’abord vu la nouvelle connexion 5G entre Kylian Mbappé et Bradley Barcola faire des merveilles et amener un penalty, provoqué par Junior Mwanga sur Gonçalo Ramos (par ailleurs assez fade) histoire que Kyks démarre la soirée avec la banane (1-0, 10e), même avec un Matz Sels partant du bon côté. Le flanc gauche parisien a tourné à plein régime dans le drôle de schéma de Luis Enrique, qui a laissé à Carlos Soler le soin de s’occuper de la mobylette Thomas Delaine dans le couloir opposé. Autorisé à se projeter, dans un rôle Hakimiesque, l’Espagnol s’est retrouvé aux six mètres à la réception d’une offrande de Kyks (2-0, 31e), qui a dansé à la limite de la sortie de but à la suite d’une ouverture de Kang-in Lee, lequel fêtait lui sa quatrième apparition seulement sous la tunique rouge et bleu. Et Soler, encore une fois arrivé dans la zone de vérité et à l’affut sur une différence d’Ousmane Dembélé et un mauvais renvoi adverse, a également été au service pour le petit bijou de l’après-midi : l’enchaînement plein de classe de Fabián Ruiz (3-0, 77e).

417 – Face à Strasbourg, Marquinhos disputera son 417e match avec Paris, devenant le 2e joueur le plus capé de l’histoire du club toutes compétitions confondues derrière Jean-Marc Pilorget (435). Meuble. https://t.co/mphRm5LTxM — OptaJean (@OptaJean) October 21, 2023

En vue comme d’habitude, Mbappé aurait aimé s’offrir une réalisation de cet acabit et un doublé personnel, mais il a trop croisé (42e) et joué trop facile (52e). L’entrée de Randal Kolo Muani, dans le dur actuellement, sera elle à jeter à la poubelle. Si ce Paris remanie s’est baladé, il avait pourtant pris une pichenette deux minutes après sa rapide ouverture du score, avec un cafouillage sur corner amenant le but d’un Lebo Mothiba étrangement seul dans les six mètres, et finalement signalé hors-jeu (12e). L’avant-centre sud-africain n’aura pas démérité dans son rôle de point d’appui ou de cible sur des parpaings envoyés dans la surface (29e, 53e), même si souvent laissé seul dans le désert et ce 4-5-1 alsacien (malgré le délicieux pied gauche de Dilane Bakwa ou le renfort d’Ângelo Gabriel en fin de partie), à la merci de l’intraitable Danilo. Pour autant, c’est Gerzino Nyamsi qui est venu placer sa tête sur corner (75e, sans souci pour Gianluigi Donnarumma) comme pour se rattraper de son laxisme sur le but du break, avant que Moïse Sahi n’offre lui aussi l’un des très rares frissons strasbourgeois (87e). Il y a de fortes chances que Rafael Leão, Christian Pulisic ou Olivier Giroud proposeront prochainement une toute autre adversité.

Le rouleau compresseur parisien 🌪️#PSGRCSA pic.twitter.com/jYgYF0DAM2 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 21, 2023

PSG (4-2-2-2) : Donnarumma – Marquinhos (c), Danilo, L. Hernández (Mukiele, 72e), Soler (Kurzawa, 83e) – Vitinha (Ndour, 82e), F. Ruiz – Lee, Barcola (O. Dembélé, 66e) – G. Ramos (Kolo Muani, 67e), Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

RCSA (4-5-1) : Sels (c) – Senaya, Nyamsi, L. Perrin, Delaine – Bakwa, I. Doukouré, Mwanga (I. Sissoko, 85e), H. Diarra, Deminguet (Ângelo Gabriel, 62e) – Mothiba (Dion, 74e). Entraîneur : Patrick Vieira.

