Patrick Vieira veut «  apporter de nouvelles idées »

Imposer sa Pat’.

Fraîchement nommé à la tête du RC Strasbourg jusqu’en 2026, Patrick Vieira a été présenté ce lundi à la presse. L’ancien entraîneur de Crystal Palace a fait part de sa joie d’être sur le banc du RCSA avant de s’étaler sur ses projets avec l’équipe : « C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que j’ai le plaisir d’être là. […] Pour moi, il y a tous les éléments pour donner le maximum de mon potentiel d’entraîneur. »

Loin de vouloir tout révolutionner, le champion du monde 1998 assure être plus serein, notamment sur ses principes de jeu : « Je veux m’appuyer sur le travail qui a été fait ces dernières années, apporter de nouvelles idées, tirer le maximum des joueurs et avoir de la compétitivité, a assuré l’ancien milieu défensif d’Arsenal. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus clair sur mes envies d’entraîneur, une philosophie que je veux mettre en place. J’ai plus de certitudes qu’à l’époque. » Vieira devrait pouvoir bâtir une équipe à sa sauce, puisque le club alsacien, acheté par le consortium américain BlueCo, aura une enveloppe de « plus de 25 millions d’euros » pour son recrutement cet été.

Un retour gagnant pour « La Pieuvre » ?

Patrick Vieira intronisé à Strasbourg