Pour Vieira, beaucoup d'initiatives contre les discriminations ne sont que du « bla-bla »

Patrick président !

Le rapport de la commission parlementaire relative aux dysfonctionnements des fédérations sportives en France a été rendu ce mardi 23 janvier. Avec celui-ci, l’audition du 13 septembre 2023 de Patrick Vieira, originellement à huis clos, a, elle aussi, été rendue publique avec l’accord et les corrections du champion de monde 1998 comme le partage L’Équipe. Lors de son passage devant les parlementaires, l’entraîneur de Strasbourg a refusé de s’étaler sur son expérience, argumentant qu’il « avait du mal à comprendre à quoi cela allait servir ».

Le seul entraîneur noir de Ligue 1 a pointé, lors de son audition, les affaires des quotas du début des années 2010 : « Une commission a été créée pour aller au fond de cette histoire (une réunion avait été conviée en haut lieu à la FFF pour discuter de la mise en place de quotas de binationaux au sein de la formation française) Alors qu’elle a rendu son verdict, rien n’a été dit, rien n’a été fait. » Très critique de l’utilité de cette commission pourtant destinée à estimer et corriger en partie les discriminations raciales à l’intérieur des sports en France, Patrick Vieira en remettra une couche lors de son audition : « Il n’y a pas d’amélioration. On peut porter des t-shirts contre le racisme ou contre toute sorte de violence, cela reste de la politique. C’est ce que je condamne et c’est pour cela que je suis contre ce type de commission, c’est de la politique. C’est – excusez-moi du terme – du bla-bla. »

On Vieira si les choses changent.

