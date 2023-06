Antonetti et Strasbourg, c’est fini

Pas assez BCBG.

Frédéric Antonetti n’est plus l’entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Arrivé sur le banc alsacien en février 2023, le technicien corse de 61 ans avait pour mission de maintenir le club en Ligue 1, alors qu’il était 17e et relégable. C’est donc chose faite, mais ça s’arrêtera là.

🤝 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐅𝐫𝐞́𝐝𝐞́𝐫𝐢𝐜 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐭𝐭𝐢 Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Frédéric Antonetti ont mis fin à leur collaboration, d’un commun accord. 🔎 Lire le communiqué ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 27, 2023

« Frédéric avait une mission et il l’a parfaitement remplie, a confirmé Marc Keller, le président du RCSA, dans le communiqué du club absorbé la semaine passée par BlueCo et le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. Il a fait du très bon travail, et je tiens à le remercier. Mais un nouveau cycle démarre, et je suis convaincu qu’il vaut mieux s’arrêter sur cette bonne note. Nous en sommes d’accord tous les deux. J’ai donc acté cette décision et j’en ai informé le nouvel actionnaire, qui l’a entérinée. »

Le retour au Canal Football Club ?

