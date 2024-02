Multipropriété : ici grogne Strasbourg

Les bords du Rhin auront tremblé durant tout le mois de février. En Allemagne, les tribunes ont en effet rythmé les matchs entre huées, banderoles, lancers de fumigènes, et même de balles de tennis. La raison ? L’accord entre la Ligue de football allemande (DFL) et un investisseur, pour la cession de 8% des droits TV de la Bundesliga en échange d’un apport en capital. Une colère légitime, qui a trouvé écho de l’autre côté de la frontière, avec une cause différente. En Alsace, la Meinau est ainsi devenue l’épicentre des protestations contre les Américains de BlueCo, propriétaires du RC Strasbourg, mais surtout de Chelsea. Le symbole d’une sérieuse lassitude face à ce système de multipropriété, au sein duquel les Strasbourgeois – comme beaucoup d’autres clubs – ne se sentent guère valorisés.

La perte d’une identité

Cette lassitude s’est d’ailleurs exprimée par le silence et l’indifférence des Ultra Boys 90 samedi dernier contre Brest (défaite 0-3). Principal groupe ultra du RCSA, les UB90 ont effectivement fait une grève des encouragements, avant de déployer une banderole, puis de quitter leur tribune dans le calme. Le message laissé sur l’immense bâche était sans équivoque : « Quel est le projet ? » Intégré au consortium BlueCo en juin dernier, le RC Strasbourg a rejoint la galaxie de clubs détenus en multipropriété. Problème, la maison mère se nomme Chelsea. Et quand le patron est lui-même malade, difficile pour la filiale de se porter au mieux. Depuis près d’un an, les Blues vivent sous la coupe de Tedd Boehly, son proprio américain et fondateur de BlueCo donc, brillant plus par son milliard d’euros dépensé en trois mercatos, que par la réussite de son projet sportif.

« En rachetant le RCSA, BlueCo a fait de nous un laboratoire sans aucune cohérence, fulmine Fabrice Voné, supporter emblématique du Racing et rédacteur en chef des hors-séries de Zut, « Un seul amour et pour toujours ». Il fallait se douter que Strasbourg serait le dernier de leurs soucis, quand on voit ce qu’ils ont fait de Chelsea. » La colère strasbourgeoise est donc née de cette indifférence londonienne. Celle qui a fait du RC Strasbourg une voie de garage pour les jeunes de Chelsea (Ângelo Gabriel, Andrey Santos), et une institution de moins en moins reliée à son identité, tel que le précise Voné : « Au-delà des considérations économiques, qui peuvent parfois nous échapper, on sent surtout un désintérêt pour l’identité du Racing. Les mecs sont arrivés en mettant complètement de côté l’importance des supporters et de la Meinau pour la ville de Strasbourg. » Dans l’œil du cyclone : Marc Keller, emblématique joueur, président et sauveur du club à l’aube des années 2010, aujourd’hui « accusé » d’avoir cédé aux sirènes venues de l’autre côté de l’Atlantique.

La croisée lyonnaise

La colère des supporters exprimée depuis plusieurs semaines, semble donc coller à la morosité ambiante au sein même du RC Strasbourg. Maintenu in extremis en fin de saison dernière, l’équipe entraînée par Patrick Vieira vit la même trajectoire quelques mois plus tard. À huit points seulement de la zone rouge, le Racing, qui n’a plus gagné depuis le 20 décembre en Ligue 1 (face à Lille 2-1, soit un seul succès en sept matchs) se traîne à un rythme de relégable latent. « Comment voulez-vous faire mieux avec un effectif aussi peu qualitatif ? BlueCo a explicitement dit qu’une enveloppe de 30 millions d’euros allait être mise à disposition pour les mercatos. Résultat : on a vendu Mats Sels à Nottingham Forest en janvier. C’était la goutte de trop », rejoue Voné. Le départ du gardien belge, cadre et figure de la stabilité strasbourgeoise dans l’élite, a dès lors entériné le statut de « club-cobaye » du Racing, n’existant désormais que pour faire vivre Chelsea.

Comme un clin d’œil, le premier match de l’ère BlueCo s’était disputé au mois d’août, à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1, contre Lyon, une autre écurie gérée en multipropriété américaine. Ce mardi, les deux institutions se retrouvent en quart de finale de Coupe de France, avec un vécu commun mais des destins croisés. En effet, si l’aventure John Textor a mal débuté pour l’OL, la tournure des événements paraît enfin favorable. Au même titre que l’acceptation des supporters. Tout l’inverse de Strasbourg en résumé. « Ici c’est différent, conclut Fabrice Voné. On ne va évidemment pas faire dans le traditionalisme, mais le Racing a toujours fonctionné avec un vécu identitaire fort. La seule fois où l’on a accepté de céder cela, c’était en 2001 avec les Américains d’IMG McCormack, et c’était une catastrophe. Aujourd’hui rebelote. Et quand je vois les tribunes réagir de la sorte, cela me fait penser à la rétrogradation du club en 2010, ce qui n’est pas très bon signe…» Encore bien vivant, le Racing Club de Strasbourg va donc tout faire pour se maintenir avec ses valeurs. Car son seul point commun avec Chelsea n’est finalement que la couleur du maillot.