« L’incompétence qui règne à Chelsea, nous n’en voulons pas à Strasbourg », dénoncent les supporters

Tempête alsacienne.

En juin dernier, le Racing Club de Strasbourg est passé des mains de Marc Keller – toujours président – à celle du consortium d’investisseurs américains BlueCo, déjà propriétaire de Chelsea. Quatre mois plus tard, sept associations de supporters signent une lettre ouverte au président, pour s’inquiéter de ce nouveau Racing. « L’argent sans les compétences ne mène à rien de bon et l’exemple de Chelsea, ce soi-disant grand frère qui dépense beaucoup d’argent pour une chute vertigineuse dans la hiérarchie anglaise est un point de repère inquiétant », taclent les supporters, « L’incompétence qui règne à Chelsea, nous n’en voulons pas à Strasbourg. Ni directement, ni indirectement. »

Nous avons adressé un courrier à Marc Keller ce matin au sujet de la situation du Racing ⤵ pic.twitter.com/x6H9uTOQpv — Ultra Boys 90 (@UltraBoys90) October 10, 2023

Inquiet de voir son club devenir « un centre de post-formation et une pièce secondaire d’un business global », le peuple de la Meinau appelle le RCSA à respecter ses valeurs et à revenir à une politique sportive plus cohérente. « Le recrutement exclusif de très jeunes joueurs – pas encore opérationnels et potentiellement fragilisés par leur surexposition – combiné à l’absence de l’arrivée de joueurs plus mûrs, exposent le club à un risque sportif contre lequel le nouvel actionnaire devait pourtant mieux nous protéger », préviennent les supporters.

Tout ça alors qu’il suffit de brûler un cyprès.

