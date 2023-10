Vieira : « Ne pas se laisser aveugler par le fait que Strasbourg soit lié avec Chelsea »

Strasbourg à la croisée des chemins.

En pleine trêve internationale, et avant deux déplacements périlleux à Paris puis Rennes, Patrick Vieira a pris le temps de revenir sur ses trois premiers mois en Alsace, alors que son RCSA patine en ce début de saison (11e de Ligue 1). Ce qui n’inquiète pas outre-mesure le champion du monde 1998, comme il l’a déclaré à L’Équipe : « On est conscients d’où on est et de la marge de progression qu’on doit avoir pour être plus compétitifs, plus consistants. Il y a eu énormément de changements. Peut-être que les gens de l’extérieur ne voient pas la progression aussi vite qu’ils le voudraient, mais il ne faut pas se laisser aveugler par le fait que Strasbourg soit lié avec Chelsea, avec l’argent qui a été dépensé cet été. »

À la tête d’un effectif considérablement rajeuni, ce qui inquiète le public, Patrick Vieira demande du temps : « Travailler avec des jeunes, ça ne me dérange pas. Je l’ai fait plein de fois dans ma carrière. On a des jeunes qui ont très envie d’apprendre, et je prends énormément de plaisir à travailler avec eux. Ils veulent porter le projet du Racing le plus haut possible. » Même si l’ancien Gunner reconnaît que cela peut ralentir le groupe : « Quand tu es un joueur d’expérience, tu peux t’adapter alors que quand il y a un manque de vécu, il y a besoin d’aller voir le coach. Pour un jeune, c’est beaucoup plus facile quand on est encadré par des anciens. […] Là, lorsqu’on évolue avec des joueurs qui ont eux-mêmes peu de matchs en L1, ça rend les choses plus compliquées. Ce sont les manques qu’on a en ce moment . »

Alors que papy Gameiro peut tout changer.

