Le London Stadium de West Ham, temple de la fumette ?

Des bulles… et de la fumée.

Neuvième de Premier League avec une différence de buts peu glorieuse (-14), West Ham ne régale pas vraiment ses supporters cette saison. Les Hammers affichent d’ailleurs le 13e bilan de Premier League à domicile, avec 6 victoires en 18 matchs dans leur antre. Le London Stadium est également le 13e stade du championnat au nombre de buts marqués dans les matchs qui s’y déroulent. Pas folichon. Et l’ennui pousse peut-être les supporters à se distraire autrement…

Newham SAG minutes reveal West Ham home games have the highest drug arrest rate in the Premier League with away fans being the biggest offenders pic.twitter.com/OsteenamEu

— West Ham Football (@westhamfootball) May 11, 2024