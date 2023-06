Marc Keller : « Avec Chelsea, nous serons des clubs frères avec une gestion séparée »

Petite mise au point.

Ce jeudi, le Racing Club de Strasbourg a été racheté par BlueCo, aussi propriétaire de Chelsea depuis mai 202. Marc Keller, actionnaire principal et président du RCSA depuis 2012, a accordé une interview à L’Équipe, dans laquelle il revient sur les raisons de ce rachat et le futur du club. Sur le choix de BlueCo, celui qui conserve la présidence a insisté sur l’impact que pourrait avoir ce consortium d’investisseurs américains sur un club assez stable comme Strasbourg. « Nous voulions un partenaire avec une grande surface financière, prêt à investir dans le club, avec une expérience dans le sport et qui s’appuie sur notre modèle. BlueCo cochait toutes les cases. »

Selon lui, le choix de BlueCo s’est porté sur Strasbourg, car les investisseurs croient en l’actuelle Ligue 1, qui dispose d’un « fort potentiel de développement ». Mais ils auraient également été attirés par le modèle du club. « Strasbourg les intéressait parce que c’est une belle ville, une métropole, la capitale européenne. Mais surtout, le club possède un soutien populaire parmi les meilleurs en France, une gestion financière saine, et une très grande stabilité, avec une relation constructive, de confiance, avec les collectivités ». Mais il prévient : Strasbourg ne sera pas une filiale de Chelsea, « nous avons le même actionnaire, mais serons des clubs frères avec une gestion séparée », a–t-il assuré.

Concernant les joueurs, le président souhaite garder son capitaine Alexander Djiku, mais aussi ses jeunes talents comme Habib Diarra, qui est actuellement l’objet de rumeurs de transfert vers Lens. Mais le recrutement de nouveaux joueurs est toujours d’actualité : « On sera plus compétitifs sur le mercato, plus actifs aussi parce qu’on doit renouveler l’effectif. Nous souhaitons franchir un cap sur l’Académie et le football féminin ».

Peut-être que dans quelques années Strasbourg aura le même problème que Toulouse.

