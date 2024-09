Sofia Huerta prêtée une saison à l’OL

Suite et fin du mercato lyonnais.

Après les arrivées de Tabitha Chawinga et Sofia Svava, l’Olympique lyonnais a annoncé jeudi l’arrivée de l’internationale américaine Sofia Huerta, dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison prochaine en provenance du Seattle Reign FC. La défenseuse de 31 ans vient apporter « sa polyvalence sur les côtés droit et gauche de la défense et son expérience du haut niveau ». Son arrivée clôt le mercato estival lyonnais, marqué notamment par l’arrivée du nouvel entraîneur Joe Montemurro. « L’Olympique lyonnais est heureux de pouvoir compter sur un effectif expérimenté mais souhaite également faire confiance à ses jeunes talents, notamment en défense centrale », assure le club dans le communiqué.

🇺🇸 Welcome, @schuerta! L'internationale américaine rejoint l'OL sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison. ✍️ ➡️ https://t.co/tZUP5Y6pmi — OL Féminin (@OLfeminin) September 12, 2024

Suffisant pour prendre sa revanche sur le Barça ?

Selma Bacha absente plusieurs mois