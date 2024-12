Selma Bacha prolonge à l’OL

Fin du suspense.

L’internationale française Selma Bacha a prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec l’Olympique lyonnais, ce lundi, comme annoncé dans un communiqué par le club. La latérale gauche avait vu son nom circuler du côté de Barcelone ou encore Chelsea, mais elle semble finalement s’inscrire dans la durée.

Fidèle à son club formateur

Bacha poursuivra l’aventure avec son club de cœur et essaiera d’agrandir son armoire à trophées composée de 17 titres collectifs, dont quatre Ligues des champions (2018, 2019, 2020, 2022) et six titres de championne de France (2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024).

Ses performances lui ont permis d’obtenir les titres de meilleure jeune et meilleure passeuse de la saison en 2022 et de devenir un élément indispensable des Bleues. « C’est une grande fierté. J’en suis très heureuse. Tout le monde sait que Lyon, c’est ma ville. Je suis arrivée en tant que fille au club, il m’a fait devenir une femme. Après réflexion, je savais que mon histoire ici n’était pas terminée. J’ai plein de choses encore à écrire », a-t-elle déclaré selon des propos relayés par Le Progrès.

Prophète en son pays, c’est bien aussi.

