Les joueuses de l’OL déçues de l’absence de diffuseur pour le Mondial féminin

Petit rappel, la compétition commence dans 56 jours.

Présentes en conférence de presse ce mercredi pour évoquer la Coupe du monde féminine qui se déroulera du 20 juillet au 20 août, des joueuses de l’Olympique lyonnais ont été amenées à évoquer l’absence de diffuseurs pour cette compétition. Les droits de la compétition n’ont en effet toujours pas trouvé preneur en France, faute d’accord entre les groupes télévisuels et la FIFA. Ada Hegerberg a, elle, remis en question la position du président de l’instance, Gianni Infantino : « J’ai beaucoup entendu le président dire que ce n’était pas assez au niveau financier. Mais est-ce que c’est vraiment toujours une question d’argent ? », s’est interrogée la Norvégienne alors que le Suisse avait exprimé son mécontentement vis-à-vis des offres faites par les diffuseurs européens, au début du mois.

De son côté, la défenseuse Vanessa Gilles y est allée de son triste constat avec une comparaison significative : « C’est un tout, car même pour la D1 française, il n’y a pas de diffuseur (étranger). Pour le Trophée des champions non plus, ni même pour les matchs de l’équipe de France. Il faut trouver quelqu’un qui investisse en France. La qualité de retransmission du championnat de France a été décevante cette saison avec des matchs avec une seule caméra, des gouttes d’eau sur l’écran », a déploré la Canadienne. Alors que la Coupe du monde 2019 avait connu un franc succès par rapport aux audiences en France, celle qui se déroulera cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande peine toujours à convaincre les diffuseurs de réaliser un back to back.

L’OL, qui râle sort.

