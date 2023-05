Coupe du monde féminine : Gianni Infantino lance un avertissement aux diffuseurs européens

Chaînes de garde.

La Coupe du monde féminine qui se jouera du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et Nouvelle-Zélande n’a toujours pas trouvé de diffuseur dans les plus gros pays européens et notamment en France, comme le précise RMC Sport. Lors de la Making Trade Score for Women, une série de tables rondes, qui s’est déroulée à Genève ce lundi, Gianni Infantino a lancé un avertissement aux pays du Big 5 (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France), car selon lui, les offres sont « très décevantes et tout simplement inacceptables » pour diffuser l’événement.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le président de la FIFA précise : « Nous avons l’obligation morale et juridique de ne pas sous-estimer la valeur de la Coupe du monde féminine. Par conséquent, si les offres continuent à ne pas être équitables (envers les femmes et le football féminin), nous serons contraints de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine dans les cinq grands pays européens. » Parmi les arguments du Suisse, « 100 % des droits payés iraient directement au football féminin, dans le cadre de notre action en faveur de l’égalité des conditions et des salaires. Les radiodiffuseurs publics, en particulier, ont le devoir de promouvoir le sport féminin et d’investir dans ce domaine ». Le président de l’institution footballistique souligne que « la FIFA a porté le montant de la dotation à 152 millions de dollars (environ 139 millions d’euros), soit le triple de la somme versée en 2019 et dix fois plus qu’en 2015 (avant qu’il ne devienne président, NDLR) » .

La carte « bouton en moins sur la chemise d’Hervé Renard » est gardée pour plus tard.

Messi : je peux pas, j'ai Golfe