Naples : Osimhen insulte l’agent de Kvaratskhelia

C’est la guerre à Naples.

Décidément, l’équipe d’Aurélio Laurentiis prend feu de tous les côtés.​ Après les révélations de l’agent de Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ce mardi, lequel déclarait que Victor Osimhen irait en Arabie saoudite l’été prochain, l’attaquant nigerian ne s’est pas privé de lui répondre sur les réseaux sociaux. « Cher Mamuka Jugeli, vous êtes une ordure et une honte. Je suis gêné par votre sens du raisonnement, espèce d’imbécile ! NE PRONONCEZ PAS MON NOM ! »

🚨🤯 Osimhen replies to Kvaratskhelia’s agent, who had stated that the Nigerian will head to Saudi Arabia in the summer.

“Dear Mamuka Jugeli, you are a piece of filth and a disgrace”.

"I'm embarrassed at your sense of reasoning”.

“Dumb f*ck! KEEP MY NAME OUT OF YOUR MOUTH!”. pic.twitter.com/8VxLzQZhhq

