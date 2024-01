La diffusion du match Sénégal-Gambie interrompue pendant la première période

Si même la télévision s’y met.

Ce lundi après-midi, la diffusion du match du groupe C de la CAN 2023 entre le Sénégal et la Gambie a été interrompue durant la quasi-totalité du premier acte. Le temps de voir Pape Gueye ouvrir le score pour les Sénégalais. La raison ? Un fort orage dans le ciel d’Ebimpé, au nord d’Abidjan, abritant les camions audiovisuels retransmettant les rencontres. La planète entière a ainsi été privée de la suite des événements, avant une reprise aux alentours de l’heure de jeu, achevée par le succès des Lions de la Teranga (3-0).

Une raison de plus pour aller directement au stade.

Le Sénégal corrige la Gambie