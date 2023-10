Un doublé de Golovin permet à Monaco de renverser Metz

Monaco 2-1 Metz

Buts : Golovin (42e et 55e) pour les Monégasques // Camara (4e) pour les Messins

On tient déjà le but de la saison en Ligue 1 !

Même s’il n’a finalement servi à rien… Car si elle s’est montrée loin d’être convaincante en première période, l’AS Monaco a pu compter ce dimanche sur Aleksandr Golovin pour réveiller les siens et se défaire d’une équipe de Metz qui continue de couler (2-1). Alors qu’ils n’avaient quasiment pas touché un seul ballon sur l’entame de match, les Messins ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un éclair de génie signé Lamine Camara, qui a aperçu Philipp Köhn très avancé et en a profité pour lâcher un missile de 58 mètres (0-1, 4e). Un geste d’exception, puis plus grand-chose derrière pour les Grenats qui ont longtemps fait le dos rond. Avant de céder sur un autre bijou, cette fois à mettre au crédit de Golovin : depuis l’extérieur de la surface, le Russe s’est ajusté pour pouvoir tenter de loin et trouver la lucarne gauche d’Alexandre Oukidja (1-1, 42e).

Au retour des vestiaires, Metz s’est offert une opportunité en or grâce aux espaces laissés par les Asémistes : seul face à Köhn, Danley Jean Jacques a fusillé le portier allemand, qui a sauvé son équipe d’un arrêt… du visage (49e). Monaco était alors toujours aussi peu inspiré collectivement, mais s’en est encore remis à son meneur blondinet : sur un coup franc, le Russe a parfaitement enroulé son tir, finissant poteau rentrant, et profité d’un Oukidja pas exempt de tout reproche sur sa ligne (2-1, 55e). Devant pour la première fois de l’après-midi, l’ASM s’est ensuite libérée, aurait pu faire le break à plusieurs reprises sur des tentatives de Takumi Minamino puis de Maghnes Akliouche (63e), mais le gardien algérien des Messins a plusieurs fois maintenu la barque. Trop imprécis, les Grenats n’ont jamais su mettre le coup de boost nécessaire par la suite pour instiller le doute dans les têtes monégasques et ont fini par concéder logiquement un quatrième revers de suite en championnat.

C’est tout l’inverse pour Monaco, qui gagne pour la troisième fois consécutive, et reprend les commandes de la Ligue 1.

Monaco (4-4-2) : Köhn – Diatta, Singo, Matsima, Jakobs – Minamino (Ben Seghir, 79e), Camara (Akliouche, 46e), Fofana, Golovin – Balogun (Diop, 89e), Ben Yedder (Boadu, 90e+3). Entraîneur : Adi Hütter.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Colin, Traoré, Candé, Udol – Jean Jacques, N’Duquidi – Jallow (Asoro, 61e), Camara (Atta, 71e), Sabaly (Van Den Kerkhof, 71e) – Estupiñán. Entraîneur : László Bölöni.

Lamine Camara avait tout préparé avant son lob génial contre Monaco