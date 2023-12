Aleksander Čeferin charge la Superligue

Superligue 1- 1 UEFA

Après la claque encaissée ce 21 décembre avec la décision de justice autorisant la tenue de la Superligue de football, l’UEFA et son président Aleksander Čeferin reviennent à la charge pour détruire le projet avant même sa naissance. Lors d’une conférence de presse donnée en début d’après-midi, après celle d’A22 Sports (société en charge du projet Superligue), le président de l’UEFA s’est montré très offensif avec le projet et les clubs le constituant. Très confiant quant à la solidité de sa ligue et de son système il « espère que leur fantastique compétition commence le plus tôt possible… avec deux clubs. J’espère qu’ils savent ce qu’ils font, mais je n’en suis pas si sûr ». En effet, pour l’instant seuls le FC Barcelone et le Real Madrid adhèrent au projet. « Nous n’allons pas essayer de les stopper, j’ai vu aujourd’hui des articles de presse de supporters anglais l’appeler « La Ligue des Zombies », ils peuvent créer ce qu’ils veulent », a souri le Slovène.

« Le football n’est pas à vendre » messieurs dames, vous pouvez décamper.

