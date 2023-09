Minimum syndical pour la Croatie en Arménie

Les Arméniens complètement (Zlat)KO.

En toute logique, la Croatie s’impose face à l’Arménie sur la plus petite des marges (1-0). À Erevan, Modrić et sa bande entament parfaitement cette partie et Andrej Kramarić récompensent la domination des siens avant le quart d’heure. Derrière, les Vatreni confisquent la gonfle – 68% de possession – et arrosent les cages d’Ognjen Čančarević – 26 tentatives mais seulement neuf cadrées – sans parvenir à augmenter leur avance.

Suffisant toutefois pour gober trois nouveaux points et reprendre la première place du groupe D à la Turquie. Après un nul inaugural face au Pays de Galles, la Croatie a enquillé trois succès consécutifs, dont celui du soir, et semble bien parti pour aller faire un tour en Allemagne l’été prochain.

Histoire de repousser encore un peu la retraite de leur capitaine.

