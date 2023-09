Haut-Karabakh : l’appel à l’aide d’Henrikh Mkhitaryan

Oui, le football est politique.

Une prise de parole importante. Deux jours après que les dirigeants du Haut-Karabakh ont annoncé que cette république autoproclamée cessait son existence, à la suite de l’offensive victorieuse de l’Azerbaïdjan, l’international arménien a appelé vendredi les dirigeants internationaux à « se dresser contre le nettoyage ethnique » dans cette région montagneuse du Caucase.

« Après un blocus de dix mois, le 19 septembre, l’armée azerbaïdjanaise a bombardé le Haut-Karabakh. Mon cœur se brise en apprenant les histoires de traumatisme, de perte, et de graves violations des droits humains de milliers de familles arméniennes qui sont déplacées de force du Haut-Karabakh et fuient vers l’Arménie dans un exode massif, a déclaré le joueur de l’Inter Milan. La situation que subissent actuellement les gens au Haut-Karabakh rappelle les heures les plus sombres de l’histoire. Nous revenons souvent sur ces pages sombres de tueries indiscriminées, de nettoyages ethniques et de camps de concentration avec remords, regrettant que personne n’en ait fait assez pour les arrêter. […] Il est maintenant urgent pour les dirigeants internationaux de se dresser contre le nettoyage ethnique et d’utiliser tous les outils politiques possibles pour mettre fin aux actions militaires dans la région. Les enfants ont le droit de vivre en paix dans leur patrie. »

Le poids des mots.

